Japan neemt na goud bij tafeltennis leiding in medailleklassement

Japan heeft bij de Olympische Spelen de leiding in het medailleklassement overgenomen van China. Ook de Verenigde Staten zijn China op de vierde dag van de Spelen gepasseerd. 50 van de 339 onderdelen zijn inmiddels geweest.

Japan dankt de eerste plaats onder meer aan Jun Mizutani en Mima Ito. Zij bezorgden hun land het eerste goud in het tafeltennis. In de finale van het gemengd dubbelspel, een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen, versloegen ze het Chinese koppel Xu Xin en Liu Shiwen. De nederlaag van China in een tafeltennisfinale is zeldzaam. Het is pas de vijfde gouden medaille (van in totaal 33) die niet naar China gaat en de eerste sinds de Spelen van 2004.

Japan heeft nu acht gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles. De Verenigde Staten staan op zeven keer goud, drie keer zilver en vier maal brons. China heeft nog wel de meeste medailles, namelijk zes gouden, vijf zilveren en zeven bronzen.

Nederland wacht nog steeds op de eerste gouden plak. Na de wielrensters in de wegrace, wist ook Mathieu van der Poel bij het mountainbiken zijn favorietenrol niet waar te maken. De Brabander viel al vroeg uit.

Zwemmer Arno Kamminga bezorgde het team van chef de mission Pieter van den Hoogenband op de 100 meter schoolslag de derde zilveren medaille. Nederland neemt met dat aantal in de medailespiegel de 24e plaats in. Bij de vorige Zomerspelen in Rio de Janeiro eindigde Nederland op de elfde positie.