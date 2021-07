Nederlandse tennissers trekken zich terug uit gemengd dubbelspel

De Nederlandse tennissers komen niet meer in actie op de Olympische Spelen. Ze hebben besloten zich terug te trekken naar aanleiding van de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer, zo maakte coach Marco Kroes bekend.

“Er moet nog wel een gesprekje plaatsvinden met chef de mission Pieter van den Hoogenband, maar vanuit het team is besloten dat we geen andere atleten in gevaar willen brengen. Dat is een hele harde beslissing”, zei Kroes, die in Tokio samen met Elise TamaĆ«la verantwoordelijk is voor de Nederlandse tennissers.

Kiki Bertens of Demi Schuurs had in het gemengddubbelspel nog in actie kunnen komen met Wesley Koolhof, die met Rojer zijn opwachting maakte in het mannendubbelspel. Maandagochtend werd het duo Koolhof/Rojer echter uit het toernooi gehaald omdat Rojer besmet bleek. Rojer is inmiddels in quarantaine gegaan.

Dat Bertens niet meer meedoet aan het gemengddubbelspel betekent dat ze haar laatste officiƫle wedstrijd heeft gespeeld. Bertens en Schuurs verloren maandag in het dubbelspel in drie sets van het Russische duo Koedermetova/Vesnina. Afgelopen weekend had Bertens al in de eerste ronde van het enkelspel verloren.

De 29-jarige Bertens, die tien WTA-titels veroverde, is de voormalig nummer 4 van de wereld. Ze reikte in 2016 tot de halve finales van Roland Garros.

De vier Nederlandse tennissers in Tokio hoopten Nederland de eerste medaille bij het tennis sinds 2000 te bezorgen. 21 jaar geleden pakten Kristie Boogert en Miriam Oremans zilver in Sydney.