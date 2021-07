Tamaëla werd ‘van bed gelicht’ en zag Rojer ‘afgevoerd’ worden

Elise Tamaëla werd in de nacht van zondag op maandag naar eigen zeggen van haar bed gelicht. De coach van de Nederlandse tennissers kreeg ’s ochtends vroeg het nieuws van de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer.

“Ik hoorde om 06.15 uur geklop op de deur. Ik dacht dat een van die meiden zich niet lekker zou voelen, maar het was een van de coronamedewerkers van het NOC. Dat is verkeerde boel, dacht ik meteen”, aldus Tamaëla.

“Ik was vol verbazing. Vervolgens hebben we Jean-Julien uit zijn bed moeten bellen en de andere tennissers moeten waarschuwen op de groepsapp. We hebben Jean-Julien uitgezwaaid toen hij werd afgevoerd. Het liefst hadden we hem nog willen knuffelen, maar dat kon natuurlijk niet. Het was verschrikkelijk om te zien.” Rojer is in een speciaal hotel in quarantaine gegaan.

Een paar uur na het nieuws over de positieve test van Rojer kwamen Kiki Bertens en Demi Schuurs in actie in het dubbelspel. Ze werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Omdat de Nederlandse tennissers besloten zich terug te trekken voor het gemengd dubbelspel, is de loopbaan van Bertens nu ten einde.

“Eigenlijk heb ik het er nog niet eens met haar over gehad”, aldus de coach die Bertens het afgelopen halfjaar begeleidde. “Kiki moest meteen naar de dopingcontrole en we zijn met verschillende taxi’s naar het hotel gebracht. Voor nu moeten we zo veel mogelijk op onze eigen hotelkamer blijven.”

De Nederlandse tennisafvaardiging is momenteel bezig de ‘close contacts’ in kaart te brengen.