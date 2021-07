Tennissers verdrietig en terneergeslagen na ‘achtbaan’

De Nederlandse tennissers zijn “verdrietig en terneergeslagen” na de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer. Omdat de dubbelspecialist positief heeft getest, hebben de Nederlandse tennissers zich teruggetrokken uit het gemengd dubbelspel.

“Deze dag is een achtbaan”, aldus coach Marco Kroes, samen met Elise Tamaëla verantwoordelijk voor de Nederlandse tennissers. “We werden maandagochtend overdonderd door het nieuws van de teammanager. We waren allemaal sprakeloos, want we zijn zo hecht met deze groep.”

Volgens Kroes had Rojer zondagavond “een droge hoest”. Hij was toeschouwer bij de eersterondepartij van Kiki Bertens en Demi Schuurs, waar ook chef de mission Pieter van den Hoogenband aanwezig was. Op de tribune droegen alle Nederlanders een mondkapje, in tegenstelling tot het kamp van de tegenstanders.

“We hebben er alles aan gedaan om een positieve test te voorkomen. We zijn continu getest, hadden continu onze mondkapjes op. Meer kunnen we niet doen. Angst om besmet te raken is er zeker niet geweest”, aldus de coach.

Kroes heeft reeds contact gehad met de 39-jarige Rojer. “We hebben hem gesproken op de app en telefonisch. Hij is erg verdrietig. Het waren zijn laatste Spelen en hij stond goed te spelen. Met alle overgebleven teams hadden we echt ambities. Als dit gebeurt, dan breekt er wel wat, ja.”