Mathieu van der Poel is na zijn val in de olympische mountainbikewedstrijd naar het ziekenhuis gegaan. Een woordvoerster van de Nederlandse ploeg heeft dit laten weten. Van der Poel heeft last van zijn heup.

De Nederlandse alleskunner op de fiets had zijn zinnen gezet op goud bij het mountainbiken, maar hij ging in de eerste ronde hard onderuit. Twee rondes voor het einde van de wedstrijd stapte Van der Poel af.