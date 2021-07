Windsurfer Badloe gediskwalificeerd in vijfde olympische race

Windsurfer Kiran Badloe is gediskwalificeerd in de vijfde race van de Olympische Spelen in de RS:X-klasse. De Italianen hadden een protest ingediend omdat Badloe zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei.

Badloe was van mening van wel en zag het ook niet als een duidelijke fout. Maar de jury oordeelde anders. Badloe won de race, Camboni eindigde als derde. De Italiaan gaat nu aan de leiding, Badloe zakt naar de derde plaats. De Nederlander kan de diskwalificatie wel wegstrepen als slechtste resultaat.

Na een rustdag dinsdag staan er nog zes races en een medalrace op het programma.