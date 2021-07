Zwemmer Kamminga dolgelukkig dat hij in eerste finale zilver pakt

Zwemmer Arno Kamminga kon het bijna niet geloven dat hij in zijn eerste olympische finale meteen een medaille veroverde. Kamminga zwom naar het zilver achter de Brit Adam Peaty, die in Tokio zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag prolongeerde. “Geweldig dat ik dit in mijn eerste finale doe”, zei hij bij de NOS.

Kamminga was in de aanloop naar de finale al de zwemmer die het dichtst in de buurt van de ongenaakbare Brit kon blijven. “Ik wist dat ik het kon”, zei hij. “Ik ging met de tweede tijd de finale in, maar dan moet je het toch nog even doen. Ik voelde de spanning wel. Het is toch een olympische finale, hoger kan niet, dat brengt toch iets speciaals met zich mee. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Het lukte de zwemmer uit Katwijk op de eerste 50 meter goed in de buurt van Peaty te blijven. “Ik wilde eigenlijk gewoon racen met Peaty. Ik wist dat ik net als op de EK pas in de finale tegen hem mocht zwemmen. Hij vertrekt hard en daar pusht hij me in. Volgens mij ging ik geweldig mee in die eerste baan. De laatste meters waren wel erg zwaar, erg pijnlijk, maar nu voel ik dat niet meer.”