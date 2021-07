Japanse favoriete Osaka uitgeschakeld op olympisch tennistoernooi

Naomi Osaka is uitgeschakeld in de derde ronde van het olympische tennistoernooi. De Japanse favoriete ging met 6-1 6-4 onderuit tegen Markéta Vondrousova. De Tsjechische was in de eerste ronde bedwinger van Kiki Bertens.

Osaka speelde in Tokio haar eerste wedstrijden sinds ze zich na de eerste ronde van Roland Garros terugtrok uit het toernooi. Ze had voor ophef gezorgd omdat ze niet meer met journalisten wilde praten. Uiteindelijk had dit te maken met depressieve gevoelens waar ze al enige tijd mee kampte. Osaka zegde daarna ook af voor Wimbledon, maar de Spelen wilde ze niet laten schieten.

Ze won haar eerste partij van de Chinese Zheng Saisai en schakelde daarna de Zwitserse Viktorija Golubic uit. Maar tegen Vondrousova was ze niet opgewassen.