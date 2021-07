Zwemmer Pijnenburg ondanks pr uitgeschakeld in series 100 vrij

Zwemmer Stan Pijnenburg heeft op de Olympische Spelen in de series van de 100 meter vrije slag een persoonlijk record neergezet, maar het was niet genoeg om de halve finales te bereiken. Met 48,53 seconden, een tiende onder zijn vorige pr, klokte de 24-jarige Brabander de 21e tijd in het veld van 70 deelnemers.

De 16-jarige Brit Jacob Whittle, die in de serie van Pijnenburg als eerste aantikte in 48,44, plaatste zich als zestiende en laatste voor de halve finales. De Italiaan Thomas Ceccon was de snelste in de series met 47,71, voor de Amerikaan Caeleb Dressel (47,73) en titelverdediger Kyle Chalmers uit Australiƫ (47,77).