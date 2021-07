Handboogschutter Broeksma na shoot-off uitgeschakeld op Spelen

Voor handboogschutter Gijs Broeksma zijn de Olympische Spelen geëindigd in de tweede knock-outronde van het individuele toernooi. De 21-jarige debutant moest het afleggen tegen de Japanner Takaharu Furukawa. De beslissing viel in de shoot-off; Broeksma schoot daarin zijn pijl in de 9, Furukawa raakte de 10.

De Japanner versloeg het Nederlandse talent daardoor met 6-5 (25-24 24-25 26-26 28-25 25-29). Broeksma was in de eerste knock-outronde tegen de Fransman Thomas Chirault al ontsnapt aan uitschakeling. Hij kwam met 4-0 achter te staan, maar won alsnog met 6-4 (27-28 24-26 27-24 30-27 27-24).

Broeksma nam kort voor de Spelen de plek in het Nederlands team over van routinier Rick van der Ven, die vierde werd op de Spelen van Londen 2012. Het talent kwalificeerde zich als veertiende voor de individuele wedstrijd. Met Steve Wijler (zesde geplaatst) en Sjef van den Berg (achtste) greep Broeksma maandag in de landenwedstrijd net naast een medaille. Oranje verloor de wedstrijd om het brons van Japan, ook via een shoot-off. Furukawa was toen een van de tegenstanders.