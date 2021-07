Badloe voor medalrace al vrijwel zeker van olympische titel

Windsurfer Kiran Badloe is al voor de afsluitende medalrace van zaterdag vrijwel zeker van de olympische titel in de RS:X-klasse. Op de vierde wedstrijddag voor de kust van Enoshima behaalde de Nederlander in de laatste drie reguliere races twee zeges en een vijfde plek.

In het klassement na twaalf races staat Badloe bovenaan, met 19 punten voorsprong op de nummer 2, de Fransman Thomas Goyard (33-52). In de medalrace hoeft de Nederlander alleen maar de finish te halen en hij moet ervoor zorgen niet gediskwalificeerd te worden om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Van Rijsselberghe was zowel in Londen (2012) als in Rio (2016) ook voor de medalrace al nagenoeg zeker van het goud.

In de medalrace met tien deelnemers en dubbele punten kan Goyard maximaal 2 punten pakken. Badloe krijgt er 20 punten bij als hij als laatste finisht. De 26-jarige windsurfer, de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar, is zonder diskwalificatie dus niet meer te achterhalen.

Badloe won vijf van de twaalf reguliere races. Hij werd maandag in de vijfde wedstrijd gediskwalificeerd, omdat hij zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. Het betekende het zogeheten schrapresultaat voor de windsurfer, die verder steevast voorin voer. Een zevende plaats op de openingsdag is zijn slechtste resultaat.

Badloe won de onderlinge strijd met Van Rijsselberghe om het olympische startbewijs voor Tokio. De twee vrienden, die samen trainden onder leiding van coach Aaron McIntosh, hadden hun eigen selectieprocedure opgezet. Degene die op de WK’s van 2018, 2019 en 2020 het beste zou presteren, zou het ticket krijgen. Badloe won die ‘broederstrijd’. Van Rijsselberghe (32) besloot na het door Badloe gewonnen WK van 2020 direct z’n carrière te beëindigen.