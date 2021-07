BMX’ers laten zich niet van de wijs brengen door ongeval Kimmann

Het Nederlandse BMX-kamp heeft getracht zich zo snel mogelijk over het incident rond Niek Kimmann heen te zetten. De fietscrosser uit Lutten, medaillekandidaat in Tokio, kwam maandag tijdens een training in botsing met een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in de knie op. “Een vette fout, dit mag gewoon niet gebeuren”, vond Laura Smulders, ooggetuige van de aanrijding, nadat ze zich had geplaatst voor de halve finales van het olympisch toernooi.

Dat deden alle Nederlanders, zes in getal. Ook Kimmann dus, met de nodige pijnstillers. Smulders: “Je doet er niks aan, maar gelukkig voelt Niek zich best goed. Hij fietste in ieder geval goed vandaag. Net zoals hij in Rio na een zware val weer verder ging. Paracetamol erin en knallen maar, dat is onze mentaliteit.”

Collega Twan van Gendt, donderdag met Kimmann heersend in dezelfde heat, maakte er nog een grapje over. “We waren vooral bezig met dat er geen mensen overstaken.” De Brabander zag ook dat Kimmanns prestatie er niet onder leed. “Het is heel amateuristisch wat er gebeurd is. Het valt met geen woord goed te praten. Maar Niek zal er doorheen bijten.”

“Je kunt er heel boos om worden, maar er beter niet in blijven hangen. Ze hebben er daarna wel hekjes omheen gezet, zodat het bij ons niet kon gebeuren”, vertelde Smulders.

Bondscoach Raymon van der Biezen had er met de volledige ploeg en staf over gesproken. “Wat er met Niek gebeurde was, om het netjes te zeggen, niet zo’n geweldige start. Maar de hele ploeg is er goed mee omgegaan. We mogen tevreden zijn. We hebben ‘steady’ gefietst en Nederland is morgen goed vertegenwoordigd.”