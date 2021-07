Heemskerk met zesde tijd naar finale op 100 meter vrije slag

Zwemster Femke Heemskerk heeft voor het eerst een individuele finale gehaald op de Olympische Spelen. De 33-jarige Heemskerk plaatste zich met 52,93 seconden als zesde voor de strijd om de medailles op de 100 meter vrije slag. De finale is in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag.

Heemskerk zwom al vijf olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4×100 vrij. De regerend Europees kampioene op de 100 vrij kan nu gaan proberen individueel een medaille te pakken. Ranomi Kromowidjojo, de olympisch kampioene van 2012 op de 100 vrij, bleef woensdagavond steken in de series. De Groningse had nog de mogelijkheid om via een swim-off de halve finales te halen, maar ze zag daar van af en richt zich volledig op de 50 vrij.

Daardoor was Heemskerk de enige Nederlandse in de halve finales. De Zuid-Hollandse tikte in de eerste heat als vierde aan. Heemskerk dook, zoals ze al had gehoopt, onder de 53 seconden. “Ik zit zo vaak tegen die 52 seconden aan, ik had die heel graag willen zwemmen”, zei ze na de halve finales, waarin ze 53,10 klokte. “Ik moet zó goed zijn om de finale te halen.”

Het lukte Heemskerk een halve dag later om in de Japanse ochtend in de gewenste 52’er voor het eerst een individuele olympische finale te halen. Het kwam daarna in de mixed zone van het Tokyo Aquatics Centre tot een lange omhelzing met Arno Kamminga, die vlak voordat Heemskerk het water in dook zilver had gepakt op de 200 school.

De Australische Emma McKeon is vrijdag de favoriet voor het goud. Ze plaatste zich als eerste voor de finale in 52,32. Heemskerk moet het verder opnemen tegen onder anderen de Australische Cate Campbell, Sarah Sjöström uit Zweden en de Canadese Penny Oleksiak. Vijf jaar geleden in Rio veroverde Oleksiak de olympische titel, samen met de Amerikaanse Simone Manuel. Beiden klokten 52,70 in de finale. Kromowidjojo eindigde toen als vijfde, op 0,09 seconde van het brons.