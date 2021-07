Kamminga kent zijn schoolslagklassiekers

Met zilver op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag heeft zwemmer Arno Kamminga op de Olympische Spelen van Tokio een bijzondere prestatie neergezet. Het kwam in de geschiedenis zelden voor dat een zwemmer op de Spelen op beide afstanden het podium haalde. “De laatste die twee medailles pakte op de 100 en 200 meter was Kitajima. Nou, dat was er wel eentje”, aldus Kamminga.

De Japanner Kosuke Kitajima won op de Spelen van Athene 2004 en Peking 2008 zowel de 100 als 200 school. “Ik heb mijn plafond nog lang niet bereikt, dit is pas het begin”, zei Kamminga strijdlustig. “Dit zijn mijn eerste Spelen en ik ga met twee zilveren medailles naar huis.”

Volgens databureau Gracenote haalde Kamminga de 300e olympische medaille voor Nederland op de Zomerspelen binnen, waarvan de 100e zilveren. Nederland pakte 88 keer goud en 112 keer brons.