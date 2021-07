Piek en Seinen verliezen van sterke Koreanen en blazende airco

Badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen moesten bij de Olympische Spelen van Tokio in de kwartfinales van het dubbelspel niet alleen een ijzersterk Zuid-Koreaans koppel weerstaan, maar ook een veel te hard blazende airco. “Aan de ene kant stond de wind mee en kwamen de smashes veel harder aan, aan de andere kant van het net was er wind tegen en moest je veel meer doorslaan op de zwaardere shuttle”, gaf Piek aan na de nederlaag in twee games: 8-21 17-21.

Het Nederlandse koppel merkte pas bij het inslaan hoeveel erger het was dan op andere dagen. “We moesten in een minuut aanpassen en de tactiek veranderen en dat ging dus niet helemaal goed”, vervolgde Piek. “We probeerden vanaf het begin veel te snel te scoren en maakten in ons ongeduld te veel onnodige fouten. Zij pakten veel te makkelijk de punten af van ons.”

De 29-jarige Piek gaf ook toe dat een zege tegen het als vierde geplaatste koppel Lee Sohee/Shin Seungchan niet voor de hand lag. “Ik hoopte op een intens slechte dag bij hen, maar ze hadden zich goed voorbereid. Eerlijk is eerlijk; zij lieten wel zien waarom zij de nummers vier van de wereld zijn en wij achttiende. In de tweede game hebben we nooit voorgestaan, maar kwamen we op karakter goed terug. Dat maakt de uitschakeling iets minder zuur.”

Aziatische tegenstanders zijn altijd lastig, wist Piek. “Het zijn ‘hardhitters’, ze spelen met snelheid en explosiviteit. Wij Europeanen moeten het hebben van tactiek en kunnen schakelen en veranderen van spel. Helaas lukte ons dat niet goed vandaag.” Blazende airco’s maakte het badmintonduo overigens al vaker mee. “In IndonesiĆ« is het helemaal erg. Dat zijn gewoon tornado’s, daar heb je helemaal geen controle en gaat de shuttle alle kanten op”, zei Piek.

Het Nederlandse duo was ondanks de uitschakeling tevreden. “Ik vond het een geweldige ervaring en heb van alle wedstrijden genoten”, zei Seinen. “Het doel was om de kwartfinales te halen en dat is gelukt. Ik denk dat we blij kunnen zijn met wat we hebben bereikt. Het zou wel een heel andere sfeer zijn geweest met publiek erbij, maar we hebben gewoon onze eigen sfeer gemaakt.”