Schloesser na shoot-off verder in individueel handboogtoernooi

Handboogschutster Gabriela Schloesser heeft op de Olympische Spelen de tweede ronde bereikt van het individuele toernooi, maar de Nederlandse troef bij de vrouwen had daar wel een shoot-off voor nodig. Schloesser versloeg de Russin Svetlana Gomboejeva met 6-5, omdat ze de pijl in de 9 schoot en haar opponente in de 8.

De partij op Yumenoshima Park ging heel gelijk op. Schloesser pakte de eerste set met 27-26, de tweede ging met dezelfde cijfers naar de Russin. Daarna eindigden alle sets gelijk: 27-27, 27-27 en 26-26. Na winst van de shoot-off gaat Schloesser het opnemen tegen de Fran├žaise Lisa Barbelin.

De 27-jarige Schloesser, die op de vorige Spelen nog uitkwam voor haar geboorteland Mexico, veroverde zaterdag met Steve Wijler zilver in de gemengde landenwedstrijd. Wijler begint donderdag bij de mannen ook aan het individuele toernooi. Sjef van den Berg en Gijs Broeksma werden woensdag uitgeschakeld.