Twee coronapatiënten gelinkt aan Spelen in Japans ziekenhuis

Twee coronapatiënten die zijn gelinkt aan de Olympische Spelen in Tokio zijn opgenomen in een Japans ziekenhuis. Een woordvoerder meldt dat het om buitenlanders gaat van wie de toestand op dit moment niet ernstig is.

De organisatoren in Tokio melden verder dat er vandaag 24 nieuwe coronabesmettingen zijn geconstateerd die kunnen worden gelinkt aan de Spelen. Daarbij gaat het ook om drie atleten, maar het is niet duidelijk uit welke landen zij komen. Het totale aantal coronabesmettingen in verband met de Spelen is opgelopen tot 193.