Badloe wint ook het gevecht om het goud

Kiran Badloe moest een zwaar gevecht leveren met vriend en tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe om zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio. Het was een overwinning op zich, zaterdag in de Baai van Enoshima gevolgd door de hem nog ontbrekende titel. Na drie wereldtitels moest het olympisch goud nog even indalen. “Dit is toch nog anders dan een WK”, vertelde de 26-jarige windsurfer uit Almere.

Badloe moest in de medalrace alleen nog starten en finishen nadat hij donderdag al onbereikbaar was geworden voor de concurrentie. Hij maakte zijn status meer dan weer, al wilde hij benadrukken dat het zeker geen makkelijke week was geweest. “Had ik nog een diskwalificatie gepakt dan had het nog lastig kunnen worden.”

Vanaf donderdag waren de felicitaties al binnengestroomd. “Ik heb veel mooie reacties gehad, die van mijn vriendin en mijn ouders deden me het meest. Ze leven zo mee en zaten altijd klaar om het te volgen, ook al was het steeds heel vroeg. Theoretisch gezien was het natuurlijk nog niet over, maar het moest wel heel raar lopen wilde die titel me nog ontgaan.”

In zijn woonplaats Laguna Beach, California zat Van Rijsselberghe te volgen hoe Badloe het ervan afbracht. Er was ook bijna dagelijks contact. “Gewoon lekker je ding doen, stuurde hij vandaag nog. Het is super hoe hij meeleeft. Ik had echt niet gedacht dat hij het ’s nachts achter zijn laptop zou gaan volgen.”

Met Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van 2012 en 2016, streed hij de afgelopen jaren om dat ene olympische startbewijs. Het was misschien nog wel een zwaardere klus dan het behalen van de olympische titel. “Het was een ‘battle’ van drie jaar, minimaal zo moeilijk als de afgelopen week hier.” Badloe besliste het duel, dat verspreid was over drie WK’s, in februari 2020 in het Australische Sorrento. Van Rijsselberghe gunde het zijn zes jaar jongere vriend en trainingsgenoot en sloot zijn loopbaan meteen af. Hij gaat niet meer foilen, de opvolger van het windsurfen op een board met een draagvleugel en in Parijs 2024 olympisch.

Badloe moest vervolgens een jaar langer wachten op zijn olympische debuut. Met de Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh, de man die ook Van Rijsselberghe bij zijn twee olympische titels begeleidde, benutte hij de tijd goed. “Optimaal, denk ik. En we zijn met het oog op de toekomst ook gaan foilen. Daarmee bleven we fris voor als we weer op de oude plank stapten. Het draait toch vooral om energie, motivatie en pit.”