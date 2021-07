De Boer naar olympische finale 50 meter vrije slag

Zwemmer Thom de Boer heeft op de Olympische Spelen de finale bereikt van de 50 meter vrije slag. Met 21,78 seconden zette de houder van het Nederlands record de achtste tijd neer in de halve finales, precies genoeg om zondag de finale te mogen zwemmen. Jesse Puts werd uitgeschakeld met 21,87 (twaalfde).

De Boer (29) heeft het Nederlands record op de kortste afstand op zijn naam staan met 21,58. De parttime-zwemmer, die ook een fulltimebaan heeft bij een vastgoedinvesteringsmaatschappij in Amsterdam en vakantiedagen moest opnemen om naar Tokio te kunnen gaan, kwalificeerde zich eind vorig jaar voor de Spelen. De Boer wist daarna zijn nationale toptijd al een paar keer aan te scherpen.

Met 21,58 is hij de op vijf na snelste man van dit jaar, na Caeleb Dressel, Vladimir Morozov, Benjamin Proud, Michael Andrew en Florent Manaudou. Op Morozov na komt hij die sprinters zondag allemaal tegen in de olympische finale. Dressel kwalificeerde zich als eerste met 21,42, drie kwartier nadat de Amerikaan het goud had gepakt op de 100 vlinder. De Fransman Manaudou zette de tweede tijd neer (21,53), de Braziliaan Bruno Fratus en de Griek Kristian Gkolomeev de derde (21,60). De Boer neemt het in de finale ook op tegen de Brit Proud, de Amerikaan Andrew (beiden 21,67) en Lorenzo Zazzeri uit Italiƫ (21,75).

Pieter van den Hoogenband, de huidige chef de mission van TeamNL, pakte op de 50 vrij brons bij de Spelen van Sydney 2000. De Boer gaat zondag om 03.30 uur Nederlandse tijd proberen ook een medaille te pakken.