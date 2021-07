Gemengde estafetteploeg eindigt al zesde in finale

In het olympische zwembad van Tokio heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg geen medaille kunnen veroveren op de 4×100 wissel. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Femke Heemskerk (vrije slag) eindigden in de finale van dit nieuwe onderdeel van de Spelen als zesde in 3.41,25

Het goud was voor Groot-Brittanniƫ, dat met 3.37,58 een nieuw wereldrecord neerzette. China pakte het zilver (3.38,86), vlak voor Australiƫ (3.38,95). Kamminga slaagde er niet in een derde medaille op de Spelen te winnen. De schoolslagspecialist pakte eerder zilver op de 100 en 200 meter schoolslag.

Heemskerk had vlak voor de finale van het estafettenummer eigenlijk ook in actie moeten komen in de halve finales van de 50 vrij, maar ze meldde zich daar voor af. De 33-jarige zwemster had zich net aan bij de laatste zestien geschaard en besloot zich daarom volledig te richten op de finale van de gemengde 4×100 wissel. Ranomi Kromowidjojo, die in de series deel uitmaakte van de ploeg, deed wel mee aan de 50 vrij en haalde de finale.

Heemskerk koerste als slotzwemster af op de vijfde plaats, maar ze werd op de laatste meters voorbij gezwommen door Caeleb Dressel. De Amerikaan, olympisch kampioen in Tokio op de 100 vrij, 100 vlinder en 4×100 vrij, kon zijn land echter niet aan een medaille helpen.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan.