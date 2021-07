Judoploeg na zege op Brazilië in halve finale van Spelen

De Nederlandse judoka’s staan in de halve finale van de gemengde landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Ze versloegen Brazilië tijdens de kwartfinale in de Budokan van Tokio (4-2).

Sanne van Verhagen, Sanne Van Dijke, Noël van ’t End en Henk Grol tekenden voor de overwinningen van Nederland. Tornike Tsjakadoea en Guusje Steenhuis moesten hun meerdere erkennen in hun Braziliaanse tegenstanders.

Frankrijk is zaterdag na 10.00 uur de tegenstander van Nederland in de halve finale.

Eerder op zaterdag bereikte Nederland de kwartfinales met een zwaarbevochten zege op Oezbekistan (4-3). Oranje kwam terug van een achterstand van 1-3. Vervolgens wees loting uit dat een wedstrijd tussen Henk Grol en Bekmurod Oltiboev de beslissing moest brengen. Grol(+ 100 kg) werd vrijdag tijdens zijn eerste optreden in het individuele toernooi val na 25 seconden door Oltiboev verslagen. Zaterdag werd hij zelfs al na 19 seconden door zijn plaaggeest op zijn rug gegooid. Grol hield zijn hoofd koel tijdens een derde confrontatie in korte tijd met Oltiboev en won in de golden score op straffen.

Nederland heeft afgelopen week slechts één medaille overgehouden aan de individuele wedstrijden op de Spelen. Van Dijke greep brons in de klasse tot 70 kilogram.

De gemengde landenwedstrijd is een nieuw onderdeel op de Spelen. Zes judoka’s, drie mannen en drie vrouwen, uit verschillende gewichtsklassen nemen het tegen elkaar op.