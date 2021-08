China blijft bovenaan in medaillestand, TeamNL nog net in top 10

China blijft standvastig aan kop in het medailleklassement bij de Olympische Spelen in Tokio. De Aziatische grootmacht staat na zondag op 24 keer goud, 14 keer zilver en 13 keer brons. De Amerikaanse olympische ploeg klom naar de tweede plaats (20-23-16) en heeft nu met 59 plakken de meeste medailles behaald. China verzamelde tot dusver 51 keer eremetaal.

Gastland Japan (17-5-9) zakte naar de derde plek, gevolgd door Australiƫ (14-3-14) en Rusland (12-19-13).

Nederland kon op zondag alleen een bronzen medaille voor zeilster Marit Bouwmeester bijschrijven. Met een score van 4 keer goud, 7 keer zilver en 6 keer brons, zakte TeamNL van de negende naar de tiende plaats. Boksster Nouchka Fontijn is met haar plaats in de halve eindstrijd al zeker van een medaille, maar die plak wordt na de afronding van de strijd in haar gewichtsklasse (-75 kg) pas toegevoegd.