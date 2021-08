Manager over zware missie Hassan: haar herstelvermogen is groot

Sifan Hassan begint aan een ogenschijnlijk onmogelijke opdracht. De Nederlandse topatlete combineert als eerste atlete ooit drie loopafstanden op een Olympische Spelen: de 1500 meter, de 5000 meter en de 10.000 meter. Op al die afstanden is ze ook nog eens in staat een medaille te veroveren.

Voor Hassan was bedacht dat ze op de Spelen van Tokio voor goud moest gaan op 5000 en 10.000 meter, maar de geboren Ethiopische wil per se ook de 1500 meter lopen. “Voor haar is het belangrijkste dat ze plezier in de sport blijft houden. Ze moet niets hebben van een keurslijf of een gedwongen schema. Ze wil de 1500 meter lopen omdat ze dat de leukste afstand vindt. Dus doet ze wat haar hart haar ingeeft’’, zegt haar manager en vertrouweling Sander Ogink.

De series van de 5000 meter heeft Hassan er al opzitten. Ze plaatste zich vrijdag voor de finale op maandagavond. In de ochtend zal ze echter aan de bak moeten in de series van de 1500 meter. “Normaal gesproken plaatst ze zich zonder al te grote inspanning voor de halve finales. Er zitten wel sterke tegenstanders in haar heat, maar de eerste zes gaan door en dat lijkt me voor haar bijna een formaliteit”, meent Ogink.

De wedstrijd zelfs is niet het probleem, zegt hij. “Ze heeft genoeg tijd om te herstellen tot de finale van de 5000 meter, maar alles eromheen werkt wel verstorend. Ze moet weer met de bus van olympisch dorp naar stadion, de voorbereiding doen en de cooling down. Dat gaat allemaal van haar rust af.”

Dat het de laatste dagen verzengend warm is geworden in Tokio ziet Ogink niet als een obstakel. “Ze heeft heel veel getraind in Utah in dit klimaat, dus ze is goed ingesteld op de warmte. Bovendien heeft Sifan een groot herstellend vermogen.’’

Na de finale van de 5000 op maandag krijgt Hassan relatief rustige dagen. Op woensdag staan de halve finales van de 1500 meter op het programma en op vrijdagavond de finale van de 1500. Op zaterdag volgt dan het sluitstuk van haar missie: de finale van de 10.000 meter. “Tussen de finales zit maar één dag, dus dan moet ze hopen dat haar benen niet te veel verzuurd zijn. Het wordt uiteraard niet makkelijk, want op alle afstanden is de wereldtop aanwezig, maar dit is wat ze wil. Als eerste atlete drie afstanden lopen op een Olympische Spelen ziet ze ook als extra uitdaging.’’

Als meisje van 15 jaar oud vluchtte Hassan uit Ethiopië naar Nederland en kwam in de asielopvang. In 2013 kreeg ze haar Nederlands paspoort. In de afgelopen jaren is ze uitgegroeid tot een van beste hardloopsters van de wereld. Ze is onder meer wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter, houdster van het werelduurrecord en nummer 1 op de wereldranglijst.