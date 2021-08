CAS wijst protest NOC*NSF af tegen schrappen diskwalificatie VS

Het protest dat sportkoepel NOC*NSF heeft aangetekend tegen het terugdraaien van de diskwalificatie van de Verenigde Staten in de series van de gemengde 4×400 meter op de Olympische Spelen is door het Internationaal Sporttribunaal (CAS) maandag afgewezen. Hierdoor blijft Nederland vierde in de uitslag van de zaterdag gelopen finale.

Na de series van vrijdag werden de VS en Dominicaanse Republiek, de top twee in hun serie, uit de uitslag gehaald maar beide landen gingen met succes tegen hun diskwalificatie in beroep. Zo vielen Spanje en Duitsland uit de boot. Die landen tekenden op hun beurt beroep aan, waarna er uiteindelijk beslist werd om Duitsland toch te laten starten.

Ook Belgiƫ, dat in de finale uiteindelijk als vijfde achter Polen, de Dominicaanse Republiek, de VS en Nederland eindigde, tekende tevergeefs protest aan tegen het terugdraaien van de diskwalificatie van de Dominicaanse Republiek en de VS. Dat protest werd maandag eveneens afgewezen.

Het Nederlandse viertal Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela liep op dit nieuwe olympische onderdeel een Nederlands record van 3.10,36.