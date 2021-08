Licht geblesseerde atlete Samuel ook niet van start op 200 meter

Atlete Jamile Samuel is op de Olympische Spelen ook niet van start gegaan in de series van de 200 meter. Vorige week besloot de 29-jarige Amsterdamse sprintster zich al af te melden voor de 100 meter, het koningsnummer.

“Samuel heeft een lichte blessure. We nemen geen risico met het oog op verergering. Daarom is ze niet gestart”, meldde Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, kort na de series. Dafne Schippers plaatste zich met moeite voor de halve finales.

Het is nog niet duidelijk of de deelname van Samuel aan de 4×100 meter in gevaar komt. Ze is doorgaans vaste loopster in het Nederlandse estafettekwartet.

Samuel is voor de derde keer aanwezig op de Olympische Spelen. In Londen 2012 werd ze met de estafetteploeg op 4×100 meter zesde. In Rio 2016 kwam ze op de 200 meter niet verder dan de eerste ronde en werd ze met de estafetteploeg ook uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze wist de limiet voor Tokio (22,80) niet te lopen, maar mocht vanwege haar positie op de wereldranglijst toch afreizen naar Japan.

De Amsterdamse is ‘pas’ 29 jaar, maar gaat al heel lang mee in de top van de atletiek. Ze deed ook al mee aan vijf WK’s en vier EK’s outdoor. Hoogtepunten waren brons individueel op de 200 meter bij de EK van 2018. Verder won ze Europees goud en zilver op de 4×100 estafette. In maart verraste ze met brons op de 60 meter bij de EK indoor.