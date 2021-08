Verenigde Staten in finale Gold Cup na verlenging langs Mexico

De voetballers van de Verenigde Staten hebben de Gold Cup gewonnen. In de finale was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter in de verlenging te sterk voor titelverdediger Mexico: 1-0. De treffer viel pas in de 118e minuut en kwam op naam van Miles Robinson.

Twee jaar geleden, tijdens de vorige Gold Cup, ging de finale ook tussen de Verenigde Staten en Mexico. Toen wonnen de Mexicanen met 1-0.

Ajax-middenvelder Edson Álvarez speelde zondag de hele wedstrijd mee bij Mexico. PSV’er Érick Gutiérrez viel in de 76e minuut in.