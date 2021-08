Foppen stapt met kuitkramp uit in serie 5000 meter in Tokio

Atleet Mike Foppen is in zijn serie van de 5000 meter bij de Olympische Spelen in Tokio voortijdig uitgestapt. Nog voor de passage van het 4-kilometerpunt staakte de 24-jarige atleet uit Nijmegen de strijd. Hij kreeg kramp in zijn linkerkuit.

“Ik zat heel goed in de wedstrijd, liep heel makkelijk en was totaal niet vermoeid, maar na 3 kilometer voelde ik een tikje laag in mijn kuit. Ik heb twee rondes geprobeerd iets anders te lopen, maar op een gegeven moment kon ik totaal geen kracht meer uit mijn linkerkuit halen”, verklaarde de zwaar teleurgestelde Foppen zijn uitvallen.

“Ik wilde eerst verder joggen om toch de finish te halen, maar dat was niet de beste optie. Ik weet niet waarom me dit overkomt. Het voelt als een verkramping van mijn spier. Misschien heb ik te weinig gedronken”, zei hij.

Foppen maakte in Tokio zijn olympische debuut. Zijn aanloop naar Tokio verliep niet bepaald geruststellend. Hij testte enkele keren positief op corona voor vertrek en moest zijn vlucht uitstellen. Hij leverde tot zijn grote opluchting precies op tijd genoeg negatieve testen in om naar de Spelen te kunnen afreizen.

“Ik baal vooral omdat niemand van mij verwachtte dat ik de finale zou halen, maar ik heb nu niet kunnen laten zien wat erin zat. Als ik had kunnen strijden tot aan de finish en niet zou doorgaan naar de finale, was ik blij geweest. Dit voelt als totaal nutteloos.”