Jamaicaanse Thompson-Herah spurt ook naar goud op 200 meter

De Jamaicaanse atlete Elaine Thompson-Herah heeft zich voor de tweede keer op rij gekroond tot sprintkoningin van de Olympische Spelen. Evenals in Rio 2016 veroverde ze goud op de 100 en 200 meter.

Thompson-Herah was zaterdag in Tokio al de snelste op de 100 meter, dinsdag voegde ze daar de titel op de 200 meter aan toe. Haar winnende tijd was opnieuw fabelachtig goed: 21,53. Het was de tweede tijd ooit gelopen.

Christine Mboma uit Namibiƫ spurtte naar het zilver in 21,81. De Amerikaanse Gabrielle Thomas pakte het brons in 21,87. Ze verwees de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser, de winnares van zilver op de 100 meter, maar de vierde plaats (21,94).

Dafne Schippers was de grote afwezige in de finale. De tweevoudig wereldkampioene hoopte ondanks een haperend lichaam toch nog te stunten op de Spelen in Tokio, maar ze werd uitgeschakeld in de halve finales.