TeamNL stijgt naar 9e plek in medaillestand, China blijft aan kop

De Nederlandse olympische ploeg is bij de Spelen in Tokio in het medailleklassement gestegen naar de negende plek. Dankzij het goud van de Nederlandse teamsprinters op de baan en het brons van de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz in de 49erFX kon TeamNL één plek opschuiven in de tussenstand, die wordt gerangschikt op basis van het aantal gewonnen gouden medailles.

Oranje staat in Japan nu op zes keer goud, zeven keer zilver en zeven keer brons. Daarmee heeft de Nederlandse ploeg de totale oogst van Rio 2016 inmiddels verbeterd. Op de Spelen in Brazilië pakte TeamNL negentien medailles. De teller staat in Tokio nu op twintig en daar komt sowieso een medaille bij van boksster Nouchka Fontijn, die al zeker is van brons in de klasse tot 75 kilogram. In de laatste dagen van de Spelen moet blijken of dat mogelijk nog zilver of goud wordt. In Rio pakte Nederland acht gouden, zeven zilveren en vier bronzen medailles.

China leidt nog altijd in de medaillespiegel met 32 keer goud, 21 keer zilver en 16 keer brons. De Amerikaanse ploeg (24-28-21) blijft tweede, maar heeft in het klassement van het totaalaantal medailles nog wel de koppositie in handen.

Gastland Japan (19-6-11) neemt de derde plek in de medaillespiegel in, gevolgd door Australië (14-4-15) en Rusland (13-21-18). Nummer 6 Groot-Brittannië (13-17-13) is dicht bij een plek in de top vijf.