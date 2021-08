Teamsprinters verbreken olympisch record in kwalificatie

De Nederlandse baanwielrenners hebben op de Olympische Spelen in de kwalificatie van de teamsprint het olympisch record verbroken. Ze kwamen in de Izu Velodrome tot een tijd van 42,134 en waren sneller dan Groot-Brittannië (42,231) en Australië (42,371).

Het olympisch record was in handen van de Britten, die vijf jaar geleden op Spelen van Rio de Janeiro 42,440 klokten. Het Nederlandse drietal bleef ruim boven het wereldrecord van 41,225, dat in handen is van de Nederlandse sprinters.

Nederland neemt het later op de dag in de eerste ronde op tegen Polen, dat in de kwalificatie met 43,516 het langzaamst was.

Namens Nederland kwamen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli in actie in de kwalificatie.