Waterpolosters uitgeschakeld voor medailles op de Spelen

De Nederlandse waterpolosters zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de strijd om de medailles. De ploeg van bondscoach Arno Havenga moest het in de kwartfinales met 14-11 afleggen tegen Hongarije (4-3 4-4 2-2 4-2). Voor Oranje resten nu in Tokio wedstrijden om de plaatsen vijf tot en met acht, terwijl het doel was om een medaille te pakken.

Hongarije bleek opnieuw te sterk voor de waterpolosters, net als vorig jaar op het EK in de strijd om het brons en begin dit jaar in de finale van het olympisch kwalificatietoernooi. Voor Oranje was het halen van die finale voldoende om voor het eerst sinds 2008 weer te mogen meedoen aan de Spelen.