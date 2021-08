Zeiler Heiner grijpt net naast een medaille op Spelen

Zeiler Nicholas Heiner verlaat de Olympische Spelen in Tokio zonder medaille. Hij eindigde als tweede in de afsluitende medalrace van de Finn-klasse en werd daardoor vierde in de eindrangschikking.

Heiner begon de afsluitende medalrace als vijfde. Hij kwam 5 punten tekort voor het brons, dat naar de Spanjaard Joan Cardona Méndez ging. De Brit Giles Scott won goud. De Hongaar Zsombor Berecz pakte het zilver.

Heiner werd al eens wereldkampioen in de lichtere Laser-klasse. Hij moest ruim 15 kilo aankomen om goed te kunnen presteren in de Finn-klasse. Met dank aan die extra spierkracht won hij al zilver en brons tijdens wereldkampioenschappen van de Finn-klasse.

De Finn-klasse staat niet meer op het programma voor de volgende Spelen van 2024 in Parijs. Daarvoor in de plaats komt het kitesurfen. “Hier moest het gebeuren”, zei een teleurgestelde Heiner aan de finish. “Dit was de laatste kans in de Finn-klasse op de Spelen. Ik ben vaak genoeg tweede of derde geworden op een WK of EK. Maar steeds was het net niet. Nu pak ik ook net geen medaille. Dat is heel zuur.”