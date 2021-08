Zweedse polsstokhoogspringer Duplantis wint goud met 6,02 meter

De Zweed Armand ‘Mondo’ Duplantis heeft met groot machtsvertoon het goud veroverd bij het polsstokhoogspringen op de Olympische Spelen van Tokio. De pas 21-jarige Duplantis was de enige in de finale die zonder foutsprongen de 6 meter wist te bedwingen. Hij haalde in zijn eerste poging 6,02. Drie pogingen zijn wereldrecord op 6,19 meter te brengen, mislukten.

Het zilver was voor de Amerikaan Christopher Nilsen, die tot 5,97 meter kwam. De Braziliaan Thiago Braz won het brons met 5,87. De Nederlander Menno Voon figureerde in de finale. Hij sprong af op 5,70 en eindigde met een hoogte van 5,55 als 13e.