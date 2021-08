Canadese sprinter De Grasse pakt olympisch goud op 200 meter

Andre De Grasse heeft de 200 meter op de Olympische Spelen gewonnen. De Canadese atleet kwam tot een nieuw Canadees record van 19,62 seconden in de finale en versloeg daarmee Kenneth Bednarek en regerend wereldkampioen Noah Lyles, beiden uit de Verenigde Staten. Bednarek pakte zilver met 19,68 en Lyles brons met 19,74

De Grasse versnelde in de laatste 100 meter en passeerde Bednarek, die als snelste uit de bocht was gekomen. Het is de eerste gouden medaille voor De Grasse op de Olympische Spelen. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte de Canadees zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter. Op de 100 meter van de Spelen van Tokio pakte De Grasse afgelopen zondag ook brons.