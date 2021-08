Handbalsters laten het afweten in kwartfinales Olympische Spelen

De Nederlandse handbalsters gaan ook op hun tweede Olympische Spelen zonder medaille naar huis. De regerend wereldkampioen werd in de kwartfinales overklast door Frankrijk: 22-32. Oranje stond in Tokio binnen 10 minuten met 10-3 achter en wist zich niet meer te herpakken.

Op de Spelen van Rio 2016 eindigden de handbalsters als vierde. Ze verloren toen in de halve finales met één doelpunt verschil met Frankrijk, dat Oranje twee jaar later ook versloeg in de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, de Fransman die zijn landgenotes trof, had in het Yoyogi-stadion niets in te brengen tegen de Françaises. Het betekende na het teleurstellend verlopen EK van vorig jaar, waar de wereldkampioen niet verder kwam dan de zesde plaats, het tweede mislukte toernooi op rij.

Oranje gaf de bal in de openingsfase keer op keer zomaar weg. Frankrijk profiteerde dankbaar en liep in hoog tempo weg. Keepster Tess Wester kreeg de ene na de andere bal langs zich geschoten. Aan de andere kant keerde de Franse keepster wel heel wat pogingen van Oranje, dat vaak geforceerd schoot. Bij een achterstand van 12-3, na 11,5 minuut spelen, moest Wester plaatsmaken voor Rinka Duijndam. De reservekeepster wist beduidend meer schoten te pareren, maar gaf de bal in de opbouw ook een paar keer zomaar weg.

Voor Lois Abbingh duurde het duel slechts 7 minuten. De topscorer van Oranje, die rust had gekregen in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro, raakte geblesseerd en strompelde het veld af. Zonder Abbingh speelde Nederland een verloren partij. De handbalsters hadden in de groepsfase vier van de vijf duels gewonnen en alleen nipt van Noorwegen verloren, maar op het beslissende moment liet de ploeg van Mayonnade het afweten. In plaats van de komende dagen strijden om de medailles, moeten de handbalsters naar huis.

Pas bij een achterstand van 14-4 wist Oranje enigszins in de wedstrijd te komen. Nederland bracht het verschil even terug tot vijf doelpunten (16-11), maar ging de rust in met een achterstand van 19-11. Frankrijk speelde de wedstrijd in de tweede helft beheerst uit.

Voor Nycke Groot eindigt haar carrière zo in mineur. De 33-jarige opbouwspeelster keerde begin dit jaar terug bij Oranje, dat het op de Spelen zonder de geblesseerde Estavana Polman moest doen. Groot hoopte haar loopbaan af te sluiten met een olympische medaille.