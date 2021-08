Trotse Van Rouwendaal eerste openwaterzwemster met twee medailles

Sharon van Rouwendaal heeft als eerste vrouw twee olympische medailles veroverd in het openwaterzwemmen. Na het goud in Rio pakte de 27-jarige Nederlandse in Tokio zilver op de 10 kilometer. “Daar ben ik heel erg trots op”, zei Van Rouwendaal.

De Duitser Thomas Lurz pakte bij de mannen twee olympische medailles in het open water; brons in 2008 (met Maarten van der Weijden als winnaar van het goud) en zilver in 2012. “Ik ben nu de eerste vrouw met twee medailles op de Spelen. Natuurlijk mag je me feliciteren met zilver. Ik las de afgelopen dagen bijvoorbeeld vaak dat zeilster Marit Bouwmeester goud had verloren. Maar dan denk ik: er ligt toch ook gewoon een gouden medaille op haar nachtkastje?”

Van Rouwendaal moest in Tokio de olympische titel laten aan de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. “Zij is ook gewoon supersterk, ze pakt altijd medailles op de grote toernooien. Mijn zus woont in BraziliĆ« en zei dat Brazilianen met stress nogal emotioneel kunnen worden. Dat zag je in Rio bij Cunha. Ze lag er nu vanaf het begin vooraan bij en heeft het heel slim aangepakt.”

Van Rouwendaal gaat volgende week in BraziliĆ« op bezoek bij haar zus. Ze gaf in Tokio een interview aan de Braziliaanse tv. “Toen moest ik huilen. Ik heb in het Portugees ‘ik houd van BraziliĆ«!’ gezegd. Ik kwam ook mijn Duitse coach Bernd Berkhahn tegen, hij zei ‘sehr gut’. Hij vond dat ik het tactisch heel slim had gedaan.”