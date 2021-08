Van Rouwendaal: ik had het niet beter kunnen doen vandaag

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal stelde zich woensdag bij de Olympische Spelen tevreden met zilver. “Als favoriet voelde ik alles bij mij liggen. Ik had het niet beter kunnen doen vandaag. Ik ben heel erg blij met zilver, het was een hele goede race”, zei de Nederlandse tegen de NOS.

Van Rouwendaal behaalde vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog de olympische titel. Ze startte nu als favoriete, maar het goud ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. “Ik wilde achter Ana Marcela blijven. Als je voor ligt, trekken ze je allemaal terug. Dan zou ik aan het einde helemaal geen energie meer hebben gehad. Ik wilde op plek twee, drie of vier zwemmen en dan naar voren komen”, legde Van Rouwendaal uit. “Uiteindelijk wordt het een sprint. Ik had wel moeite met die Australische. Zij had echt een hele hoge slagfrequentie en was echt aan het ‘vechten’ in mijn heupen. Daardoor kon ik niet meer naar Ana Marcela”, zei ze over Kareena Lee, die brons pakte.

Eerder dit jaar wist Van Rouwendaal nog wel te winnen van Cunha. “Maar toen lagen we met z’n twee├źn en keek niet iedereen naar je. Dat was veel makkelijker. Ik heb vandaag zo’n slimme race neergezet. Ik moest het aan het einde slim aanpakken, want ik mocht ze ook niet meer van achteren laten komen”, sprak Van Rouwendaal. “Je wilt natuurlijk je titel verdedigen. Ik lees ook vaak dat mensen schrijven dat sporters goud hebben verloren. Dat is niet zo. Mijn gouden medaille ligt thuis op mijn nachtkastje en nu heb ik zilver. Die neem ik ook mee.”