Baanwielrenner Van Schip eindigt als zesde op olympisch omnium

Jan-Willem van Schip is er net niet in geslaagd een medaille te veroveren op het olympische omnium. De 26-jarige Schalkwijker was het slotonderdeel, de puntenkoers, nog begonnen als tweede in het klassement. Maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde eindklassering

De Brit Matthew Walls veroverde het goud. Hij reed 153 punten bij elkaar. Campbell Stewart uit Nieuw-Zeeland (129 punten) pakte het zilver en de brons was voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani (124 punten). Van Schip bleef steken op 112 punten.

Van Schip stond er na drie van de vier onderdelen nog uitstekend voor. Hij was als derde geƫindigd op het openingsonderdeel scratch, waarna hij de temporace had gewonnen. Hij werd vierde op de afvalkoers.

Van Schip veroverde al twee keer zilver op WK’s op het omnium. Hij komt met Yoeri Havik zaterdag ook nog uit in de koppelkoers.