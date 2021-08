Braspennincx overtuigend naar kwartfinales keirin

Shanne Braspennincx heeft zich op de Olympische Spelen gekwalificeerd voor de halve finales. Dat deed de 30-jarige baanrenster op overtuigende wijze als winnaar van haar heat. De halve finales zijn om 09.57 uur. De finale volgt om 10.45 uur.

Kort voordat Braspennincx de baan op moest was Laurine van Riessen ernstig ten val gekomen. Ze werd per brancard afgevoerd. Over haar verwondingen is nog niets bekend.

Van Riessen en Braspennincx eindigden eerder in de week verrassend als vierde op de teamsprint.