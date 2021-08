Vetter leidt na verspringen nog steeds bij olympische zevenkamp

Anouk Vetter heeft de olympische zevenkamp in Tokio op de tweede dag voortvarend hervat en lijkt echt mee te gaan doen om de medailles. De 28-jarige meerkampster heeft na het vijfde onderdeel, het verspringen, de leiding nog steeds in handen. Het speerwerpen en de 800 meter volgen nog.

Vetter begon als leidster na de eerste vier onderdelen aan het verspringen. Ze landde bij haar beste poging na 6,47 meter in de zandbak. Daarmee eindigde ze het onderdeel op de derde plaats en bleef ze bovenaan staan in de tussenstand.

De Belgische regerend olympisch kampioene Nafissatou Thiam naderde wel. Zij noteerde 6,60 meter bij het verspringen en klom naar de tweede plaats in de stand met slechts 4 punten achterstand: 4965 om 4961 punten. Vetter is een goede speerwerpster en minder goed op de 800 meter. Thiam heeft op beide onderdelen iets betere persoonlijke records.

Vetter veroverde in 2016 de Europese titel op de zevenkamp en behaalde op de WK van 2017 brons met 6636 punten, nog altijd het Nederlands record.

Emma Oosterwegel klom na het verspringen de top tien binnen. De 23-jarige atlete uit Diepenveen begon de tweede dag als elfde in de stand, maar zag na een beste sprong van 6,29 dat ze naar de achtste plaats is gestegen met 4692 punten.

Nadine Broersen, de derde Nederlandse in de olympische zevenkamp, ging niet meer van start op de tweede dag. De atlete liet weten onvoldoende hersteld te zijn van de eerste dag. Ze had fysieke klachten. De 31-jarige Broersen werd in 2014 wereldkampioene indoor op de vijfkamp en in datzelfde jaar behaalde ze zilver op de zevenkamp op de EK in Z├╝rich.