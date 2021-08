Baanrenner Büchli balend ten onder na week van uitersten

Matthijs Büchli beleefde een week van uitersten op en rond de wielerbaan van Izu. Dinsdag maakte hij deel uit van de ploeg die olympisch goud veroverde op de teamsprint. Donderdag kwam zijn vriendin Laurine van Riessen op de keirin zwaar ten val. Twee dagen later vloog de nummer 2 van Rio 2016 er al op de eerste dag van hetzelfde onderdeel uit. “Terwijl ik de benen had, ik ben nog nooit zo goed geweest”, klonk het sip uit de mond van de sprinter uit Santpoort.

Het werd niet zijn dag. Zijn eerste heat moest over omdat er twee renners gevallen waren. Bij zijn tweede optreden leek Büchli (28) zich te hebben geplaatst voor de kwartfinales, maar greep de jury in. “Ik had alles erin gelegd, was blij dat ik door was. En na acht minuten word je teruggezet – onterecht volgens mij – en moet je vrijwel meteen weer de baan op voor de herkansingen.” Daarin hielden de Britse titelverdediger Jason Kenny en de Duitser Stefan Bötticher hem achter zich. Einde toernooi. “Dit is een gemiste kans.”