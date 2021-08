Ehrens ‘tevreden’ met plek 4 en gaat graag door bij springruiters

Bondscoach Rob Ehrens van de Nederlandse springruiters stapt zondag met opgeheven hoofd in Tokio het vliegtuig in voor de terugreis naar Nederland. Zijn ploeg eindigde in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen net naast het podium.

“Vierde is altijd zo’n verdomd zure plek. Het is net geen brons. Eigenlijk kan je dan soms beter vijfde worden. Maar ik ben blij met deze vierde plek; we hebben gevochten, niet opgegeven, en gaan met het hoofd omhoog terug naar huis”, zei Ehrens.

Met het brons voor Maikel van der Vleuten in de individuele wedstrijd waren de Spelen sowieso al geslaagd voor de springruiters. De ploeg van Ehrens wist zich vrijdag met moeite te kwalificeren voor de finale van de landenwedstrijd. “We hebben ons goed teruggevochten. De wissel van Harrie Smolders voor Willem Greve pakte goed uit, hij heeft ijzersterk gereden met Bingo du Parc. De andere twee hebben ook goed gereden, maar we hadden op een foutje minder gehoopt”, zei Ehrens, die Marc Houtzager (9 strafpunten) en Van der Vleuten (8) er beiden twee balken af zag gooien. ‘Invaller’ Smolders reed wel een foutloze ronde. “Dit is de realiteit. We moeten het een plek geven en hier ook tevreden mee zijn.”

De 63-jarige Ehrens fungeert al sinds 2005 als bondscoach. De ploeg eindigde onder zijn leiding als vijfde op de Spelen van Beijing 2008 en als zevende bij Rio 2016. In Londen (2012) kon Ehrens twee zilveren medailles vieren, zowel met het team als individueel met Gerco Schröder. Het contract van Ehrens loopt binnenkort af. Zelf wil de langstzittende bondscoach van Oranje graag door.

“Ik doe dit graag. Maar ik moet afwachten wat de KNHS van mij wil en ook de ruiters. Als de ruiters nog steeds vertrouwen in me hebben, dan ga ik met alle liefde door. Weet je, de rol van bondscoach is niet alleen als schipper op een bootje varen met heel goede combinaties. Je moet ook de kapitein blijven in mindere periodes en kunnen bouwen, door nieuwe combinaties kansen te geven. Dat is eigenlijk al zestien jaar mijn grootste opdracht en dat functioneert goed. Ik hoop stiekem dat ik dit mag blijven doen.”

Technisch directeur Iris Boelhouwer van de KNHS heeft al aangegeven binnenkort in gesprek te gaan met Ehrens.