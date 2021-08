Franse volleyballers veroveren olympische titel

De Franse volleyballers hebben zaterdag het grootste succes in de historie geboekt door in de finale van het olympisch toernooi in Tokio Rusland te verslaan. Dat gebeurde in vijf sets: 25-23 25-17 21-25 21-25 15-12. De eindstrijd duurde in totaal 2 uur en een kwartier.

De beslissende tiebreakset was enerverend met kerende kansen, tot 11-11. Jean Patry sloeg in de side-out een bal via het Russische blok uit en vervolgde de actie met een verwoestende sprongservice. Maksim Michailov had geen antwoord. Toen spelverdeler Antoine Brizard met een doortikbal in plaats van een set-up voor 14-12 zorgde was de doorbraak een feit. De aanval van Michailov ging uit. De ‘VAR’ zag ook geen Franse netfout.

Earvin N’Gapeth, die na enkele jaren Zenit Kazan komend seizoen terugkeert bij zijn oude Italiaanse club Modena, was aan Franse zijde de uitblinker. De 30-jarige sterspeler, 1,94 meter ‘slechts’, droeg 26 punten bij. Zijn vader Éric, geboren in Kameroen, was in de jaren tachtig ook Frans international en deed mee aan de Spelen van 1988 in Seoul. Patry was met 15 punten, waaronder de belangrijkste, ook van grote waarde.

De Russen waren in aanvallend opzicht vooral afhankelijk van de 33-jarige routinier Michailov, tot voor kort ploeggenoot van N’Gapeth, met 21 punten en van de 2,09 meter lange Egor Klioeka (20). In de groepsfase hadden de Fransen Rusland ook al bedwongen (3-1) maar gingen ze als vierde naar de kwartfinales. Rusland werd in zware poule B eerste vóór Brazilië en Argentinië. Team USA werd uitgeschakeld met twee zeges, evenveel als Frankrijk.

Argentinië veroverde verrassend het brons door eerder op de dag het Zuid-Amerikaanse onderonsje met Brazilië te winnen, eveneens met 3-2 (25-23 20-25 20-25 25-17 15-13). De Brazilianen, nummer 1 van de wereld, gingen voor het eerst sinds Sydney 2000 zonder volleybalmedaille naar huis.