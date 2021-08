Hassans volgende project is de marathon

Sifan Hassan heeft het volgende doel al in haar hoofd: ze wil de marathon lopen. Dat zei ze na de unieke trilogie die ze voltooide op de Olympische Spelen in Tokio. Ze veroverde goud op de 5000 en 10.000 meter en voegde daar ook nog eens brons bij op de 1500 meter.

“Ik hou van dingen die pijn doen”, lachte ze op de vraag of ze inderdaad voor de 42,195 kilometer gaat. “Ik heb nog niks getraind voor de marathon, maar ik wil kijken wat ik kan en hoeveel pijn ik aan kan”, zei de 28-jarige atlete. “Lange afstanden lopen is niet alleen talent, je moet er ook hard voor trainen.”

Ze zei in Tokio verder nog niets over wanneer en waar ze haar debuut zal maken. Directeur Jos Hermens van haar managementbureau liet doorschemeren dat ze op de Spelen van Parijs in 2024 een gooi wil doen naar medaille op de marathon.

Hassan kan alle afstanden aan, van 800 meter tot halve marathon. Ze heeft onder meer het wereldrecord op de Engels mijl in bezit, de Europese records op 5000 meter, 10.000 meter en halve marathon en het werelduurrecord.