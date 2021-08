Wild levert in en begint als vijfde aan slotonderdeel omnium

Baanrenster Kirsten Wild staat na drie van de vier onderdelen op het olympische omnium vijfde. De Nederlandse kwam in de afvalkoers niet verder dan de elfde plaats en zakte drie plaatsen in het klassement, dat nog steeds wordt aangevoerd door de Amerikaanse Jennifer Valente. Het afsluitende onderdeel is de puntenkoers.

De Fran├žaise Clara Copponi won de afvalkoers, voor de Japanse wereldkampioene Yumi Kajihara. De thuisrijdster bezet de tweede plaats in het klassement op 2 punten van Valente, die op 110 staat. De Noorse Anita Yvonne Stenberg is derde met 94 punten. Wild heeft er 92.

Wild (38) miste vrijdag met Amy Pieters een medaille op de koppelkoers, waar ze vierde werden. Ze is tweevoudig wereldkampioene op het omnium.