Wielrenner Bennett verruilt Jumbo-Visma voor Team Emirates

Wielrenner George Bennett verruilt Jumbo-Visma volgend seizoen voor Team Emirates. De 31-jarige Nieuw-Zeelander heeft een tweejarig contract getekend bij de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

“Ik ben heel blij met mijn overgang naar Team Emirates”, zegt Bennett. “Ik kijk ernaar uit het team te helpen nieuwe doelen te bereiken. Ik heb gezien hoe de ploeg ieder jaar grotere stappen voorwaarts heeft gezet en ik wil graag deel uitmaken van die progressie.”

Teambaas Mauro Gianetti is blij met de komst van de Nieuw-Zeelander. “George is een van de beste klimmers in het peloton. Hij neemt veel ervaring mee en we denken dat hij een doorslaggevende rol kan spelen.”

Bennett reed sinds 2015 voor de Nederlandse ploeg, waarmee hij twee keer top 10 reed in een grote ronde. Hij eindigde als tiende in de Vuelta van 2016 en als achtste in de Giro van 2018. In 2017 won hij de Ronde van Californië.

De ploeg van Tourwinaar Pogacar meldde eerder al de overgang van de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, die van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma komt. “Het is ook leuk om met Finn Fisher-Black op te trekken. We komen namelijk uit dezelfde plaats”, zegt Bennett.

Team Emirates trok recentelijk ook de Spanjaard Marc Soler, de Portugees João Almeida en de sprinters Pascal Ackermann uit Duitsland en Álvaro José Hodeg uit Colombia aan.