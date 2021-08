Volleybalsters op EK ook langs Finland met ruim verschil

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd in Roemenië met duidelijke cijfers gewonnen. Oranje versloeg Finland in Cluj-Napoca vlot in drie sets: 25-10 25-10 25-18. Juliët Lohuis was met 12 punten topscorer in de Nederlandse ploeg.

De soepele overwinning voor het team van bondscoach Avital Selinger kwam niet echt als een verrassing. Nederland staat op de wereldranglijst op de achtste plek, Finland neemt de 52e plaats in.

Nederland opende het EK donderdag met een afgetekende zege tegen Oekraïne (3-0). Finland verloor in de eerste groepswedstrijd van Zweden (3-2).

Nederland speelt zondag tegen Roemenië en daarna volgen de groepsduels met Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de achtste finales. Het EK vindt tot en met 4 september plaats in vier landen, Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.