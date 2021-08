Mogelijk dit jaar Formule 1-race in Qatar

In Qatar wordt dit jaar mogelijk een race in de Formule 1 gehouden. Ingewijden melden aan vakbladen dat het land de vervanger wordt van Australië, waar de wedstrijd vanwege het coronavirus niet door kan gaan. De race is in dat geval op het Losail International Circuit, iets ten noorden van de stad Doha.

De organisatie in de Formule 1 komt vermoedelijk het komend weekeinde met een aangepaste kalender, noodzakelijk vanwege meerdere afzeggingen als gevolg van de coronapandemie. Ook in onder meer Japan en Canada vindt de geplande wedstrijd niet plaats, het is twijfelachtig of kan worden gereden in Brazilië en Mexico.