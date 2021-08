Titelverdedigster Osaka begint met zege op US Open

Tennisster Naomi Osaka heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De als derde geplaatste titelverdedigster versloeg in de eerste ronde in New York de Tsjechische Marie Bouzkova in twee sets: 6-4 6-1.

De 23-jarige Japanse neemt het in de tweede ronde op tegen de Servische Olga Danilovic. Osaka won de US Open twee keer eerder, in 2018 en in 2020, en was ook twee keer de beste op de Australian Open.

Ook de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka begon goed in New York. De tennisster uit Belarus versloeg in de eerste ronde de Servische Nina Stojanovic in drie sets: 6-4, 6-7 (4) 6-0.

Elina Svitolina uit Oekraïne won in twee sets van de Canadese Rebecca Marino: 6-2 6-3.