Volleybalsters naar laatste vier na tweede EK-zege op Zweden

De Nederlandse volleybalsters hebben zich bij het EK overtuigend geplaatst voor de halve finales. Oranje was in Bulgarije opnieuw duidelijk sterker dan Zweden. De ploeg van bondscoach Avital Selinger zegevierde in Plovdiv weer met 3-0. De setstanden waren: 27-25 25-16 25-19.

Oranje was eerder dit EK in de groepsfase in Roemeniƫ ook met 3-0 (25-21 25-20 25-13) te sterk voor Zweden, de nummer 43 van de wereldranglijst. Nederland staat op de negende plaats in het mondiale klassement.

In de halve eindstrijd speelt Oranje vrijdag in Belgrado tegen de winnaar van het duel tussen Italiƫ en Rusland. Die wedstrijd is woensdag, eveneens in Belgrado.